Катастрофа MH17: суд звільнив Цемаха з-під варти під особисте зобов’язання (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n126359-katastrofa-mh17-sud-zvilnyv-cemaha-z-pid-varty-pid-osobyste-zobov-yazannya-video.htmlРакурс
Київський апеляційний суд сьогодні звільнив з-під варти під особисте зобов’язання Володимира Цемаха — одного з головних свідків у справі про збиття російськими бойовиками малазійського «Боїнга-777» у небі над Донбасом 17 липня 2014 року.
Цемаха підозрюють у транспортуванні зенітного комплексу «Бук», який збив літак.
Цемах, колишній бойовик угруповання ДНР, був захоплений українськими спецслужбами під час здійсненої наприкінці червня спецоперації на окупованій території Донбасу і вивезений з тимчасово окупованих територій Донецької області.
Вважається, що він у період з червня 2014 року до 27 червня 2019 року в окупованому місті Сніжне він обіймав посаду «командира батальйону протиповітряної оборони». Саме з цього району була запущена ракета, котра збила «Боїнг».
Вважається, що Цемах є в переліку осіб, котрих Росія хоче обміняти на утримуваних нею громадян України.
Раніше слідчі з Нідерландів звернулися до України з проханням не видавати Цемаха, оскільки планують допитати його як свідка на слуханнях у Гаазі у справі щодо авіакатастрофи MH17.
Нагадаємо, 3 вересня суд продовжив термін дії запобіжного заходу для Цемаха.