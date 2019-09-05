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Ракурс
Володимир Цемах, фото: «Цензор.нет»

Катастрофа MH17: суд звільнив Цемаха з-під варти під особисте зобов’язання (ВІДЕО)

5 вер 2019, 12:13
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Київський апеляційний суд сьогодні звільнив з-під варти під особисте зобов’язання Володимира Цемаха — одного з головних свідків у справі про збиття російськими бойовиками малазійського «Боїнга-777» у небі над Донбасом 17 липня 2014 року.

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Цемаха підозрюють у транспортуванні зенітного комплексу «Бук», який збив літак.

Цемах, колишній бойовик угруповання ДНР, був захоплений українськими спецслужбами під час здійсненої наприкінці червня спецоперації на окупованій території Донбасу і вивезений з тимчасово окупованих територій Донецької області.

Вважається, що він у період з червня 2014 року до 27 червня 2019 року в окупованому місті Сніжне він обіймав посаду «командира батальйону протиповітряної оборони». Саме з цього району була запущена ракета, котра збила «Боїнг».

Вважається, що Цемах є в переліку осіб, котрих Росія хоче обміняти на утримуваних нею громадян України.

Раніше слідчі з Нідерландів звернулися до України з проханням не видавати Цемаха, оскільки планують допитати його як свідка на слуханнях у Гаазі у справі щодо авіакатастрофи MH17.

Нагадаємо, 3 вересня суд продовжив термін дії запобіжного заходу для Цемаха.

Джерело: Ракурс


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999

Катастрофа MH17: суд звільнив Цемаха з-під варти під особисте зобов’язання (ВІДЕО)

Суд звільнив з-під варти під особисте зобов’язання Володимира Цемаха — одного з головних свідків у справі про збиття російськими бойовиками малазійського «Боїнга-777» у липні 2014 року

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