Бойовик ДНР Володимир Цемах. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n126383-zvilnennya-cemaha-z-pid-varty-na-rishennya-sudu-vidreaguvaly-v-niderlandah.html

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На звільнення колишнього представника незаконного збройного формування Донецька народна республіка Володимир Цемаха відреагували нідерландські слідчі.

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У міжнародній спільній слідчій групі (JIT), яка розслідує катастрофу малайзійського «Боїнгу» на Донбасі, Цемаха вважають «цікавою для слідства людиною». Про це 5 вересня заявила речник JIT Брехтьє ван де Мосдейк, повідомляє «Радіо Свобода».

Вона зазначила, що слідчі раніше хотіли поспілкуватися з Цемахом, а зараз це вже буде складно зробити. Розслідувачі надіються, що Цемах й надалі залишатиметься на території України. Речник додала, що не коментуватиме ухвалу українського суду й наголосила, що розслідування справи MH17 триватиме й надалі.

Брехтьє ван де Мосдейк не повідомила, чи намагалися слідчі JIT допитати Цемаха після його затримання на окупованій частині Донбасу.

Нагадаємо, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти під особисте зобов’язання Володимира Цемаха. Цей чоловік є одним із головних свідків у справі про збиття російськими бойовиками малайзійського «Боїнга-777» у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Цемаха підозрюють у транспортуванні зенітного комплексу «Бук», який збив літак.