Володимир Цемах, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n126373-katastrofa-mh17-vidpuschenogo-ukrayinskym-sudom-cemaha-vb-ut-schoyno-vin-povernetsya-do-rf.html

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Володимира Цемаха — одного з головних свідків у справі про збиття малазійського «Боїнга» в небі над Донбасом у липні 2014 року, відпущеного сьогодні Київським апеляційним з під варти, вб’ють, щойно він повернеться до РФ.

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Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив координатор проекту «Стоп терор» Семен Кабакаєв.

Експерт нагадав, що у 2015 році були ліквідовані усі польові командири, котрих до цього використовувала у своїх цілях Росія.

Кабакаєв також зауважив, що нещодавно євродепутати зверталися до президента України Володимира Зеленського з проханням не видавати Росії 58-річного Цемаха.

Але Зеленський, як я розумію, скоріше за все піде на цей крок, щоб обміняти його на наших заручників і полонених, — зазначив експерт.

За словами Кабакаєва, Цемах є єдиним свідком по MH17, який перебуває в Україні. На його думку, керівництву Росії вигідно, щоб Цемах опинився в Росії, оскільки авіакатастрофа малазійського «Боїнга» є воєнним злочином, який не має терміну давності.

Вони зроблять все, аби Цемах не дав свідчення по справі, — переконаний Кабакаєв.

Нагадаємо, суд сьогодні ухвалив рішення звільнити Цемаха під особисте зобов’язання.