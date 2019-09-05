Владимир Цемах, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n126373-katastrofa-mh17-otpuschennogo-ukrainskim-sudom-cemaha-ubut-kak-tolko-on-vernetsya-v-rf-ekspert.html

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Владимира Цемаха — одного из главных свидетелей по делу о сбитии малазийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года, отпущенного сегодня Киевским апелляционным из-под стражи, убьют, как только он вернется в РФ.

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Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил координатор проекта «Стоп террор» Семен Кабакаев.

Эксперт напомнил, что в 2015 году были ликвидированы все полевые командиры, которых до этого использовала в своих целях Россия.

Кабакаев также отметил, что недавно евродепутаты обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать России 58-летнего Цемаха.

Но Зеленский, как я понимаю, скорее всего пойдет на этот шаг, чтобы обменять его на наших заложников и пленных, — отметил эксперт.

По словам Кабакаева, Цемах является единственным свидетелем по MH17, который находится в Украине. По его мнению, руководству России выгодно, чтобы Цемах оказался в России, поскольку авиакатастрофа малазийского «Боинга» является военным преступлением, не имеющим срока давности.

Они сделают все, чтобы Цемах не дал показания по делу, — убежден Кабакаев.

Напомним, суд сегодня принял решение освободить Цемах под личное обязательство.