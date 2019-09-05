Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Цемах, фото: «Цензор.нет»

Катастрофа MH17: отпущенного украинским судом Цемаха убьют, как только он вернется в РФ — эксперт (ВИДЕО)

5 сен 2019, 14:18
999

Владимира Цемаха — одного из главных свидетелей по делу о сбитии малазийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года, отпущенного сегодня Киевским апелляционным из-под стражи, убьют, как только он вернется в РФ.

Loading...

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил координатор проекта «Стоп террор» Семен Кабакаев.

Эксперт напомнил, что в 2015 году были ликвидированы все полевые командиры, которых до этого использовала в своих целях Россия.

Кабакаев также отметил, что недавно евродепутаты обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать России 58-летнего Цемаха.

Но Зеленский, как я понимаю, скорее всего пойдет на этот шаг, чтобы обменять его на наших заложников и пленных, — отметил эксперт.

По словам Кабакаева, Цемах является единственным свидетелем по MH17, который находится в Украине. По его мнению, руководству России выгодно, чтобы Цемах оказался в России, поскольку авиакатастрофа малазийского «Боинга» является военным преступлением, не имеющим срока давности.

Они сделают все, чтобы Цемах не дал показания по делу, — убежден Кабакаев.

Напомним, суд сегодня принял решение освободить Цемах под личное обязательство.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Высший совет правосудия одобрил предложенные Зеленским изменения в организации судопроизводства

Высший совет правосудия 5 сентября одобрил предлагаемые президентом Украины изменения в организации судопроизводства. Зеленский предлагает ввести новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины

Правовые новости
17:37

Гонтарева записала видео из лондонской ортопедии и призвала полицию найти поджигателей машины ее невестки

Экс-руководитель НБУ Валерия Гонтарева записала видео из отделения ортопедии одного из госпиталей Лондона. Гонтарева объяснила, что таким образом намеревалась подтвердить информацию о том, что травмировалась в ДТП в столице Великобритании

Новости Украины
16:27

Господдержка и признание «Пласта»: появились правки Зеленского

Ветированный законопроект о государственной поддержке Национальной скаутской организации «Пласт» президент Украины Владимир Зеленский предложил доработать и объяснил, что ему не понравилось

Новости Украины
15:08
Новости партнеров
Загрузка...