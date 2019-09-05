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У Великій Британії місце за штурвалом літака зайняв пасажир. Фото: Информ-UA
У Великій Британії місце за штурвалом літака зайняв пасажир (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n126372-u-velykobrytaniyi-misce-za-shturvalom-litaka-zaynyav-pasajyr-video.htmlРакурс
У Великій Британії за штурвал літака сів пасажир, який замінив пілота, котрий запізнився на роботу. Чоловік виявився професійним пілотом і мав при собі всі необхідні документи.
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Інцидент стався на одному з повітряних суден британської авіакомпанії ЕasyJet. Керівництво перевізника дозволило пасажиру Майклу Бредлі сісти за штурвал літака, який прямував із англійського Манчестера в іспанський Аліканте. З’ясувалося, що у чоловіка була ліцензія на польоти від компанії ЕasyJet, повідомляє газета Manchester Evening News.
Бредлі зайняв місце пілота, який не зміг вчасно прибути в аеропорт через затримку рейсу у Франції. Цікаво, що чоловік сам запропонував свої послуги авіакомпанії. Він зателефонував і сказав, що готовий приступити до роботи, бо «дуже хотів би поїхати у відпустку».
Варто додати, що політ пройшов без пригод і літак здійснив успішну посадку в Іспанії.
Нагадаємо, що минулого тижня в Росії у пасажирського авіалайнера Boeing 737 (Боїнг) у небі відмовив один із двигунів. Повітряне судно здійснило екстрену посадку, ніхто не постраждав.
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