Закон про педофілів: стало відомо, що вирішив змінити Зеленський. Фото: NewsOnе

https://racurs.ua/ua/n126371-zakon-pro-pedofiliv-stalo-vidomo-scho-vyrishyv-zminyty-zelenskyy.html

Ракурс

Правки президента України Володимира Зеленського до закону № 6449 щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно малолітньої особи, неповнолітньої особи, особи, яка не досягла статевої зрілості, були оприлюднені.

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Зеленський ветував закон про педофілію, так як деякі положення порушують права злочинців та суперечать нормам Конституції України. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Так, президент зазначає, що у законі немає чіткого порядку примусової хімічної кастрації. За словами президента, введення андрогенних лікарських препаратів засудженим, у яких можуть бути протипоказання, може призвести до погіршення здоров’я та стати причиною передчасної смерті. Таким чином цей пункт у нинішньому його виді порушує ч. 1 ст. 27 Конституції України щодо права на життя.

Створення публічного реєстру педофілів Зеленський також розкритикував. Причин виявилось дві.

Так, згідно з українським законодавством заборонено обробляти персональні дані про засудження до кримінально покарання, а також дані щодо здоров’я і статевого життя. Оприлюднення таких даних, запевняє Зеленський, призведе до втручання у приватне життя особи та ускладнить її соціальну адаптацію.

Зеленський зазначив, що згідно з нормою Європейського суду з прав людини, розголошення персональної інформації може мати руйнівні наслідки для життя відповідної особи, а також виставити її на безчестя та ізоляцію.

Нагадаємо, напередодні президент повернув документ, який йому передали для підпису, зі своїми правками.