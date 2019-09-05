Українці закупили за літніми цінами 4,5 млн куб. м газу.

https://racurs.ua/ua/n126370-gazovyy-zapas-stalo-vidomo-skilky-ukrayinciv-kupyly-gaz-na-zymu-za-litnimy-cinamy.html

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Програмою «Газовий запас», який передбачає купівлю газу на зиму за літніми цінами, скористалися вже 7 тис. 320 абонентів.

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Загальний обсяг газу, замовлений споживачами, становить майже 4,5 млн куб. м. До програми вже приєднались 18 регіональних газопостачальних компаній, або більше 70% їх загальної кількості. Про це 5 вересня повідомила прес-служба НАК «Нафтогаз України».

Газовики відзначили, що наразі тривають переговори газопостачальниками міста Києва, Одеської, Херсонської, Полтавської і Донецької областей. У компанії надіються, що газзбути дозволять своїм клієнтам скористатись цієї програмою.

Нагадаємо, компанія «Нафтогаз України» запропонувала для населення купувати газ за літніми цінами. Проект називається «Газовий запас», ним може скористатися кожен житель України, який не отримує субсидії.

Користувачі зможуть заздалегідь придбати необхідний обсяг газу за фіксованою «літньою» низькою ціною. Використовувати це паливо можна взимку. Одна сім’я може придбати не більше 25 тис. куб. м газу. Пропозиція щодо купівлі газу за літніми цінами діятиме до 25 вересня. Відпускна ціна «Нафтогазу» газзбутам у рамках проекту складає 4874,42 грн за 1 тис. куб. м газу. В цю ціну не входить ПДВ, вартість транспортування, розподілу і надбавки постачальника.