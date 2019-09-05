Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українці закупили за літніми цінами 4,5 млн куб. м газу.

«Газовий запас»: стало відомо, скільки українців купили газ на зиму за літніми цінами

5 вер 2019, 13:50
999

Програмою «Газовий запас», який передбачає купівлю газу на зиму за літніми цінами, скористалися вже 7 тис. 320 абонентів.

Loading...

Загальний обсяг газу, замовлений споживачами, становить майже 4,5 млн куб. м. До програми вже приєднались 18 регіональних газопостачальних компаній, або більше 70% їх загальної кількості. Про це 5 вересня повідомила прес-служба НАК «Нафтогаз України».

Газовики відзначили, що наразі тривають переговори газопостачальниками міста Києва, Одеської, Херсонської, Полтавської і Донецької областей. У компанії надіються, що газзбути дозволять своїм клієнтам скористатись цієї програмою.

Нагадаємо, компанія «Нафтогаз України» запропонувала для населення купувати газ за літніми цінами. Проект називається «Газовий запас», ним може скористатися кожен житель України, який не отримує субсидії.

Користувачі зможуть заздалегідь придбати необхідний обсяг газу за фіксованою «літньою» низькою ціною. Використовувати це паливо можна взимку. Одна сім’я може придбати не більше 25 тис. куб. м газу. Пропозиція щодо купівлі газу за літніми цінами діятиме до 25 вересня. Відпускна ціна «Нафтогазу» газзбутам у рамках проекту складає 4874,42 грн за 1 тис. куб. м газу. В цю ціну не входить ПДВ, вартість транспортування, розподілу і надбавки постачальника.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Держпідтримка та визнання «Пласту»: з’явилися правки Зеленського

Ветований законопроект про державну підтримку Національної скаутської організації «Пласт» президент України Володимир Зеленський запропонував доопрацювати та пояснив, що йому не сподобалось

Новини України
15:08

Вторгнення в Україну на військових навчаннях «Кавказ-2020» відпрацьовуватиме Росія — розвідка

Росія в наступному році на навчаннях «Кавказ-2020» планує відпрацювати плани щодо застосування проти України сформованих за останні роки військових формувань

Світові новини
14:59
Новини партнерів
Загрузка...