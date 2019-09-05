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Екс-нардепу Скуратовському оголосили підозру в побитті сільського голови. Фото: ipress.ua

Екс-нардепу Скуратовському оголосили підозру в побитті сільського голови

5 вер 2019, 13:43
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Сергій Скуратовський, колишній народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка, підозрюється в побитті сільського голови Плахтянки у Київській області. Зараз його розшукує поліція.

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Підозру екс-нардепу оголосили у рамках кримінального провадження, розпочатого за заявою потерпілого, повідомляє сьогодні прес-служба прокуратури Київської області.

У матеріалах справи йдеться, що конфлікт Скуратовського з сільським головою стався на дорозі між селами Плахтянка та Андріївка. Колишній народний обранець вдарив опонента по голові, внаслідок чого той впав на землю. Медики діагностували у нього легкі тілесні ушкодження.

Також відомо, що під час вказаного конфлікту колишній нардеп погрожував чоловікові вбивством з мисливської рушниці. Сам конфлікт стався в 2017 році.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження згідно зі статтями «Умисне легке тілесне ушкодження» (ч. 2 ст. 125 КК України), «Побої та катування» (ч. 1 ст. 126 КК) і «Погроза вбивством» (ч. 1 ст. 129 КК).

Нагадаємо, що взимку цього року Скуратовського запідозрили в корупції. Він не декларував інформацію про будівельний бізнес дружини, а також прописав у сімейній квартирі двох своїх помічників, які формально володіють яхт-клубом і мисливськими угіддями.​

Джерело: Ракурс


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