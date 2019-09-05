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Ракурс
Экс-нардепу Скуратовскому объявили подозрение в избиении сельского головы. Фото: ipress.ua

Экс-нардепу Скуратовскому объявили подозрение в избиении сельского головы

5 сен 2019, 13:43
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Сергей Скуратовский, бывший народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко, подозревается в избиении сельского головы Плахтянки в Киевской области. Сейчас его разыскивает полиция.

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Подозрение экс-нардепу объявили в рамках уголовного производства, начатого по заявлению пострадавшего, сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В материалах дела говорится, что конфликт Скуратовского с сельским головой произошел на дороге между селами Плахтянка и Андреевка. Бывший народный избранник ударил оппонента в голову, вследствие чего тот упал на землю. Медики диагностировали у него легкие телесные повреждения.

Также известно, что во время указанного конфликта бывший нардеп угрожал мужчине убийством из охотничьего ружья. Сам конфликт произошел в 2017 году.

По данному факту было открыто уголовное производство согласно статьям «Умышленное легкое телесное повреждение» (ч. 2 ст. 125 УК Украины), «Побои и истязания» (ч. 1 ст. 126 УК) и «Угроза убийством» (ч. 1 ст. 129 УК).

Напомним, что зимой этого года Скуратовского заподозрили в коррупции. Он не декларировал информацию о строительном бизнесе жены, а также прописал в семейной квартире двух своих помощников, которые формально владеют яхт-клубом и охотничьими угодьями.​

Источник: Ракурс


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