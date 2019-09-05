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Ракурс
Госкино выделило 13 млн грн на фильм с Бокланом из «Слуги народа». Фото: Україна реалії

Госкино выделило 13 млн грн помощнику Зеленского

5 сен 2019, 13:33
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Фильмы помощника президента Владимира Зеленского Андрея Ермака получили государственное финансирование от Госкино в размере 26,6 млн грн. Средства предназначались для финансирования четырех фильмов.

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Отмечается, что 13 млн грн ушли на фильм «Предчувствие», в котором главную роль сыграл актер Станислав Боклан — премьер-министр из сериала «Слуга народа». Об этом сообщает «Страна».

Кинокомпания Андрея Ермака «Гарнет интернешнл медиа груп» вошла в десятку крупнейших получателей грантов от Госкино.

Ермак работает помощником президента по внешней политике и недавно встречался в Берлине с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. На встрече также присутствовали другие советники лидеров нормандской четверки.

Отмечается, что Госкино начиная с 2017 года выделило компании «Киноквартал», которая принадлежит первому помощнику Зеленского Сергею Шефиру, более 42 млн грн для создания кинопродуктов.

Как ранее сообщал «Ракурс», государственное финансирование может получить документальный фильм компании «Киноквартал» о футбольных фанатах.


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