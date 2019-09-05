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Ракурс
Максим Каплиенко, фото: Александр Каплиенко

В Крыму пропал отец украинского футболиста

5 сен 2019, 13:32
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Отец украинского футболиста Александра Каплиенко Максим Каплиенко пропал на территории временно оккупированного Крыма.

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Об этом футболист сообщил на своей странице в социальной сети Инстаграм.

По его словам, Максим Каплиенко, 1976 года рождения, последний раз выходил на связь 10 августа этого года.

Последние местонахождение в Симферополе — место его работы, — отметил спортсмен.

Впоследствии отец футболиста поехал в Севастополь, после чего спустя несколько дней родственникам с ним не удалось связаться. Его напарник по месту работы сообщил, что Каплиенко там тоже отсутствует.

Позвонили в Севастополь там его тоже нет. На звонки не отвечает, — отметил футболист.

Александр Каплиенко обращается ко всем, кому известно о местонахождении его отца, связаться с ним в соцсети или звонить по номеру +380976136390.

23-летний Александр Каплиенко дебютировал в запорожском «Металлурге». С марта 2018 года играет за клуб высшей лиги Беларуси «Смолевичи».

Напомним, в апреле в Крыму пропал активист Раим Айвазов, который помогал арестованным крымскотатарским политзаключенным. Впоследствии стало известно, что его задержали оккупанты.

Источник: Ракурс


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