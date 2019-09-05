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Катера «Кентавр» прошли заводские испытания. Фото: YouTube

В Украине испытали десантно-штурмовые катера «Кентавр» (ВИДЕО)

5 сен 2019, 13:16
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Катера типа «Кентавр» успешно завершили заводские испытания в акватории Черного моря у берегов Одесской области.

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Эксперты пришли к выводам, что катера достаточно маневренные, скоростные, устойчивые к морским волнениям. Даже при волнении в три балла, катера уверенно маневрируют и дают максимальную скорость. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Кентавр» построен по стандартам НАТО, а система управления работает в автоматическом режиме. Катер оснащен современным навигационным оборудованием, радиолокационной станцией. На экраны планшетов транслируется информация о текущей надводной обстановке.

В оборонном ведомстве отмечают, что «Кентавр» оснащен бронированным корпусом, а в море он малозаметен, поскольку имеет небольшие размеры. Боевая единица отличается маневренностью, а штатное оружие подходит для уничтожения небольших целей противника. Катер может переправлять 32 военнослужащих.

«Кентавр» способен дойти до любой точки Черного моря и оперативно вернуться обратно. Дальность плавания составляет 500 миль.

Напомним, 14 сентября 2018 года катер «Кентавр» спустили на воду в Киеве. Катер строили на заводе «Кузница на Рыбацкой» в Киеве, его разработкой занимались специалисты опытно-проектного центра кораблестроения в Николаеве. «Кентавр» разрабатывался на базе малых бронированных артиллерийских катеров проекта 58155 «Гюрза-М».

Источник: Ракурс


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