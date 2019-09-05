Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ждем приговоры по Насирову, Розенблату, Мартыненко и Труханову — САП о запуске Антикоррупционного суда. Фото: Цензор.НЕТ

Ждем приговоры по Насирову, Розенблату, Мартыненко и Труханову — САП о запуске Антикоррупционного суда

5 сен 2019, 13:11
999

Высший антикоррупционный суд Украины сегодня начал свою работу. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре прокомментировали запуск ВАКС, заявив, что в ближайшее время ждут вынесения приговоров по делам одиозных политиков и топ-чиновников.

Loading...

В частности, в САП надеются на вынесение приговоров по делам бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, экс-депутатов Бориса Розенблата, Максима Полякова и Николая Мартыненко, а также мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщил журналистам глава САП Назар Холодницкий, передает «Сегодня».

Холодницкий заверил, что его ведомство готово поддерживать обвинение в новом суде.

При этом он заявил, что не сомневается в честности судей ВАКС, которые «не будут брать взяток». А в случае, если это произойдет, ими займется Государственное бюро расследований, добавил глава САП.

Напомним, что сегодня в Украине начал свою работу Высший антикоррупционный суд, в который вошли 38 судей. Они будут рассматривать дела о коррупции, в которых фигурируют топ-чиновники и политики. Ожидается, что всего ВАКС получит на рассмотрение более 3 тыс. уголовных производств.​


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Высший совет правосудия одобрил предложенные Зеленским изменения в организации судопроизводства

Высший совет правосудия 5 сентября одобрил предлагаемые президентом Украины изменения в организации судопроизводства. Зеленский предлагает ввести новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины

Правовые новости
17:37

Гонтарева записала видео из лондонской ортопедии и призвала полицию найти поджигателей машины ее невестки

Экс-руководитель НБУ Валерия Гонтарева записала видео из отделения ортопедии одного из госпиталей Лондона. Гонтарева объяснила, что таким образом намеревалась подтвердить информацию о том, что травмировалась в ДТП в столице Великобритании

Новости Украины
16:27

Господдержка и признание «Пласта»: появились правки Зеленского

Ветированный законопроект о государственной поддержке Национальной скаутской организации «Пласт» президент Украины Владимир Зеленский предложил доработать и объяснил, что ему не понравилось

Новости Украины
15:08
Новости партнеров
Загрузка...