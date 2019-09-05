Ждем приговоры по Насирову, Розенблату, Мартыненко и Труханову — САП о запуске Антикоррупционного суда. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n126365-jdem-prigovory-po-nasirovu-rozenblatu-martynenko-i-truhanovu-sap-o-zapuske-antikorrupcionnogo.html

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Высший антикоррупционный суд Украины сегодня начал свою работу. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре прокомментировали запуск ВАКС, заявив, что в ближайшее время ждут вынесения приговоров по делам одиозных политиков и топ-чиновников.

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В частности, в САП надеются на вынесение приговоров по делам бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, экс-депутатов Бориса Розенблата, Максима Полякова и Николая Мартыненко, а также мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщил журналистам глава САП Назар Холодницкий, передает «Сегодня».

Холодницкий заверил, что его ведомство готово поддерживать обвинение в новом суде.

При этом он заявил, что не сомневается в честности судей ВАКС, которые «не будут брать взяток». А в случае, если это произойдет, ими займется Государственное бюро расследований, добавил глава САП.

Напомним, что сегодня в Украине начал свою работу Высший антикоррупционный суд, в который вошли 38 судей. Они будут рассматривать дела о коррупции, в которых фигурируют топ-чиновники и политики. Ожидается, что всего ВАКС получит на рассмотрение более 3 тыс. уголовных производств.​