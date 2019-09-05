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Ракурс
Путин про обмен пленными между Украиной и РФ: Переговоры близки к финалу. Фото: mir24.tv

Путин об обмене пленными между Украиной и РФ: Переговоры близки к финалу

5 сен 2019, 13:07
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Президент России Владимир Путин прокомментировал обмен пленными между РФ и Украиной.

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По словам российского президента, переговоры близятся к финалу, а сам обмен пленными будет масштабным. Об этом Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Путин заявил, что обмен пленными станет хорошим шагом к нормализации отношений между двумя странами. Российский лидер отметил, что из соображения гуманности переговоры с официальными властями Украины подходят к завершению и результаты в ближайшее время станут известны общественности.

Также Путин по традиции заявил, что украинцы и россияне две части одного и того же народа, а потому подобные переговоры являются нормализацией отношений Киева и Москвы в исторической перспективе.

Как ранее сообщал «Ракурс», вероятной датой обмена пленными между Россией и Украиной является 7 сентября. На данный момент ведется окончательное утверждение списков на обмен, а также согласование конечной даты проведения обмена удерживаемыми лицами.


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