Путін про обмін полоненими між Україною і РФ: Переговори близькі до фіналу. Фото: mir24.tv

https://racurs.ua/ua/n126364-putin-pro-obmin-polonenymy-mij-ukrayinou-i-rf-peregovory-blyzki-do-finalu.html

Ракурс

Президент Росії Володимир Путін прокоментував обмін полоненими між РФ і Україною.

Loading...

За словами російського президента, переговори наближаються до фіналу, а сам обмін полоненими буде масштабним. Про це Путін заявив на пленарній сесії Східного економічного форуму.

Путін заявив, що обмін полоненими стане хорошим кроком до нормалізації відносин між двома країнами. Російський лідер зазначив, що з міркування гуманності переговори з офіційною владою України підходять до завершення і результати найближчим часом стануть відомі громадськості.

Також Путін за традицією заявив, що українці і росіяни дві частини одного і того ж народу, а тому подібні переговори є нормалізацією відносин Києва і Москви в історичній перспективі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», ймовірною датою обміну полоненими між Росією і Україною є 7 вересня. Наразі ведеться остаточне затвердження списків на обмін, а також узгодження кінцевої дати проведення обміну утримуваними особами.