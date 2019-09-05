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Ракурс
На Житомирщині вибух забрав життя пенсіонера. Фото: ТСН

У Житомирській області пенсіонер підірвався на бомбі (ФОТО)

5 вер 2019, 12:43
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Вибух боєприпаса часів Другої світової війни призвів до загибелі пенсіонера у Житомирській області.

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Трагедія сталася ввечері 4 вересня у селі Вільхи Романівського району. Спалюючи сушню, на власній присадибній ділянці загинув селянин, який підірвався на бомбі часів Другої світової війни. Про це 5 вересня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Житомирській області.

Попередньо з’ясовано, що 69-річний селянин спалював суху траву на своїй земельній ділянці, коли вибухнув невідомий предмет. Чоловік загинув на місці, оскільки травми виявилися несумісними з життям.

Поліцейські в черговий раз попередили, що спалювати на присадибних ділянках сухостій, листя та траву небезпечно, оскільки у ґрунті можу знаходитися небезпечні знахідки часів Другої світової війни. Крім того, їдучий дим шкодить навколишньому середовищу.

На Житомирщині вибух забрав життя пенсіонера. Фото: Нацполіція

На Житомирщині вибух забрав життя пенсіонера. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у липні внаслідок вибуху в Рівненській області 11-річна дівчинка та 13-річний хлопчик. Вони знайшли в сейфі дідуся пристрій, який здетонував. Згодом виявилося, що родич зберігав вдома саморобні вибухові пристрої та понад 100 снарядів часів Другої світової війни.

Джерело: Ракурс


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