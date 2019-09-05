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Збір даних дітей: Google оштрафований на 170 млн дол. через YouTube. Фото: Comments.UA

Збір даних дітей: Google оштрафований на 170 млн дол. через YouTube

5 вер 2019, 12:32
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Інтернет-гігант Google оштрафований на рекордні 170 млн дол. за незаконний збір даних його сервісом YouTube.

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Відеохостинг збирав інформацію про неповнолітніх і показував їм в роликах таргетовану рекламу. Про це повідомляється на сайті Федеральної торгової комісії США.

Комісія звинуватила компанію Google в тому, що вона порушила закон, згідно з яким збирати інформацію про дітей віком до 13 років дозволяється тільки після згоди їхніх батьків.

Зазначається, що відеохостинг заробив мільйони доларів за допомогою ідентифікаторів (файли cookie) для показу реклами цільовій аудиторії.

Відповідно до закону про захист конфіденційності дітей в Інтернеті, веб-сайти і онлайн-сервіси, орієнтовані на дітей, зобов’язані повідомляти про свою інформаційну практиці. Однак інтернет-гігант просував рекламу серед дітей своїх потенційних корпоративних клієнтів.

Нагадаємо, наприкінці березня Google оштрафували на 1,7 млрд дол. за недобросовісну конкуренцію у сфері інтернет-реклами.

Джерело: Ракурс


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