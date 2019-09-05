Переселенців позбавлятимуть цього статусу через певний час — міністр. Фото: Новини Донбасу

https://racurs.ua/ua/n126361-pereselenciv-pozbavlyatymut-cogo-statusu-cherez-pevnyy-chas-ministr.html

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Переселенці в Україні будуть позбавлені такого статусу через певний час. Відбудеться це після того, як вони зможуть реінтегруватися в суспільство після переїзду з окупованих територій.

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Внутрішньо переміщені особи, які змогли знайти житло та роботу на новому місці, з часом не потребуватимуть особливої підтримки влади. Про це в інтерв’ю «Громадському» заявила голова Міністерства у справах ветеранів та окупованих територій Оксана Коляда.

За словами міністра, поки що вона не може назвати точної кількості переселенців, оскільки їй ще не зрозумілий підрахунок кількості внутрішньо переміщених осіб. Наразі озвучуються приблизні цифри у 1,5−1,7 млн осіб.

Нам потрібно зрозуміти, які у них потреби, тому що в них вони зовсім інші. Й у контексті побудови житла — це необхідно тимчасове житло, можливо, навколо якихось великих підприємств, де вони зможуть працювати, чи це сімейне житло, сімейні будинки тимчасового типу, які потрібно давати молодим сім’ям, аби вони реінтегрувалися в суспільство і почали повноцінно жити, — додала Коляда.

Міністр вважає, що від статусу переселенців мають відмовлятися сім’ї, які змогли після переїзду з окупованих територій придбати житло чи отримати його від держави, а також знайти стабільну роботу.

Якщо вони повноцінно живуть, працюють, заробляють, мають житло, діти вчаться, то вони перестають бути внутрішньо переміщеними особами, — уточнила чиновниця.

Говорячи про будівництво нового житла, Коляда визнала, що в найближчі роки цього не станеться. При цьому вона заявила, що в міністерстві було достатньо донорських коштів на ремонт і відновлення тимчасового житла для переселенців, але їх використали неефективно, оскільки житло надавалося в місцевості, де немає робочих місць.

На завершення міністр додала, що її відомству лише на реалізацію програм для потреб ветеранів знадобиться понад 3 млрд грн, а назвати точну суму, необхідну для реалізації проектів стосовно переселенців, на даний момент вона не може.

Нагадаємо, 12 червня Кабінет міністрів України профінансував покупку 500 квартир для ветеранів війни на Донбасі, учасників Революції гідності та переселенців.​​