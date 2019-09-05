Справа «Роттердам плюс»: суд дозволив затримати колишнього голову НКРЕКП Вовка

Дмитро Вовк, фото: НКРЕКП

https://racurs.ua/ua/n126360-sprava-rotterdam-plus-sud-dozvolyv-zatrymaty-kolyshnogo-golovu-nkrekp-vovka.html

Ракурс

Солом’янський районний суд Києва надав дозвіл на затримання колишнього голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка.

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Про це заявив журналістам очільник Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник, повідомляє агентство «Укрінформ».

За словами Ситника, отримання такого дозволу суду є одним із кроків, необхідних для оголошення Вовка в міжнародний розшук Інтерполу. В якій саме країні наразі перебуває Вовк, Ситник не повідомив.

За інформацією Телеграм-каналу The Newsroom, ймовірним місцем перебування Вовка може бути Бельгія, оскільки саме до цієї країни він раніше виїхав разом із родиною.

Також Ситник зауважив, що суд не заарештовував Вовка заочно.

Коли стоїть питання про міжнародний розшук, то окремо ставиться питання про затримання, окремо про арешт, — наголосив директор НАБУ.

Вовка викликали на допит у НАБУ на 14 серпня, проте він на нього не з’явився. В результаті екс-очільник НКРЕКП був оголошений правоохоронцями в розшук.

Нова методика визначення оптової ринкової ціни на електроенергію (формула «Роттердам плюс») була затверджена у 2016 році постановою НКРЕКП № 289. У березні 2017 року НАБУ розпочало розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП під час запровадження цієї формули.

8 серпня цього року Вовку та ще п’ятьом особам була оголошена підозра у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії було завдано збитків на суму 18,87 млрд грн.

Нагадаємо, 16 серпня Солом’янський районний суд відпустив під заставу на суму 9,6 млн грн одного з фігурантів цієї справи — генерального директора компанії «ДТЕК Мережі» Івана Гелюха.