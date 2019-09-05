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Дмитрий Вовк, фото: НКРЕКП

Дело «Роттердам плюс»: суд разрешил задержать бывшего главу НКРЕКП Вовка

5 сен 2019, 12:28
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Соломенский районный суд Киева дал разрешение на задержание бывшего председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Дмитрия Вовка.

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Об этом заявил журналистам глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, сообщает агентство «Укринформ».

По словам Сытника, получение такого разрешения суда является одним из шагов, необходимых для объявления Вовка в международный розыск Интерпола. В какой именно стране сейчас находится Вовк, Сытник не сообщил.

По информации Телеграмм-канала The Newsroom, вероятным местом пребывания Вовка может быть Бельгия, поскольку именно в эту страну он ранее выехал вместе с семьей.

Также Сытник отметил, что суд не арестовывал Вовка заочно.

Когда стоит вопрос о международном розыске, то отдельно ставится вопрос о задержании, отдельно об аресте, — отметил директор НАБУ.

Вовка вызвали на допрос в НАБУ на 14 августа, однако он на него не явился. В результате экс-глава НКРЕКП был объявлен правоохранителями в розыск.

Новая методика определения оптовой рыночной цены на электроэнергию (формула «Роттердам плюс») была утверждена в 2016 году постановлением НКРЕКП № 289. В марте 2017 года НАБУ начало расследование в отношении возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЕКП при введении этой формулы.

8 августа этого года Вовку и еще пяти лицам было объявлено подозрение в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии был нанесен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.

Напомним, 16 августа Соломенский районный суд отпустил под залог на сумму 9,6 млн грн одного из фигурантов этого дела — генерального директора компании «ДТЭК Сети» Ивана Гелюха.


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