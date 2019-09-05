Переселенцев будут лишать этого статуса спустя определенное время — министр. Фото: LIGA.net

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Переселенцы в Украине будут лишены такого статуса спустя определенное время. Произойдет это после того, как они смогут реинтегрироваться в общество после переезда с оккупированных территорий.

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Внутренне перемещенные лица, которые смогли найти жилье и работу на новом месте, со временем не будут нуждаться в особой поддержке властей. Об этом в интервью «Громадському» заявила глава Министерства по делам ветеранов и оккупированных территорий Оксана Коляда.

По словам министра, пока что она не может назвать точное число переселенцев, так как ей еще непонятен подсчет количества внутренне перемещенных лиц. Сейчас озвучиваются приблизительные цифры в 1,5−1,7 млн человек.

Нам нужно понять, какие у них потребности, потому что у них они совершенно другие. И в контексте постройки жилья — это необходимо временное жилье, возможно, вокруг каких-то крупных предприятий, где они смогут работать, или это семейное жилье, семейные дома временного типа, которые нужно давать молодым семьям, чтобы они реинтегрировались в общество и начали полноценно жить, — добавила Коляда.

Министр считает, что от статуса переселенцев должны отказываться семьи, которые смогли после переезда с оккупированных территорий купить жилье или получить его от государства, а также найти стабильную работу.

Если они полноценно живут, работают, зарабатывают, есть жилье, дети учатся, то они перестают быть внутренне перемещенными лицами, — уточнила чиновница.

Говоря о постройке нового жилья, Коляда признала, что в ближайшие годы этого не произойдет. При этом она заявила, что в министерстве было достаточно донорских средств на ремонт и восстановление временного жилья для переселенцев, но их использовали неэффективно, так как жилье предоставлялось в местах, где нет рабочих мест.

В завершении министр добавила, что ее ведомству только на реализацию программ для нужд ветеранов потребуется свыше 3 млрд грн, а назвать точную сумму, необходимую для реализации проектов по переселенцам, на данный момент она не может.

Напомним, 12 июня Кабинет министров Украины профинансировал покупку 500 квартир для ветеранов войны на Донбассе, участников Революции достоинства и переселенцев.​​