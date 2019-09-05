Сбор данных детей: Google оштрафован на 170 млн долл. из-за YouTube. Фото: Comments.UA

https://racurs.ua/n126362-sbor-dannyh-detey-google-oshtrafovan-na-170-mln-doll-iz-za-youtube.html

Ракурс

Интернет-гигант Google оштрафован на рекордные 170 млн долл. за незаконный сбор данных его сервисом YouTube.

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Видеохостинг собирал информацию о несовершеннолетних и показывал им в роликах таргетированную рекламу. Об этом сообщается на сайте Федеральной торговой комиссии США.

Комиссия обвинила компанию Google в том, что она нарушила закон, согласно которому собирать информацию о детях возрастом до 13 лет разрешается только после согласия их родителей.

Отмечается, что видеохостинг заработал миллионы долларов при помощи идентификаторов (файлы cookie) для показа рекламы целевой аудитории.

Согласно закону о защите конфиденциальности детей в Интернете, веб-сайты и онлайн-сервисы, ориентированные на детей, обязаны уведомлять о своей информационной практике. Однако интернет-гигант продвигал рекламу среди детей своих потенциальных корпоративных клиентов.

Напомним, в конце марта Google оштрафовали на 1,7 млрд долл. за недобросовестную конкуренцию в сфере интернет-рекламы.