Google оштрафовали на 1,7 млрд долл. в ЕС. Фото: Коммерсант

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Компанию Google оштрафовали на 1,7 млрд долл. за недобросовестную конкуренцию в сфере интернет-рекламы.

Решение о наложении штрафа на Google принял антимонопольный регулятор Европейского Союза сегодня, 20 марта, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Согласно данным ЕС, Google использовал свое господствующее положение на рынке интернет-рекламы в течение 10 лет. Компания пыталась препятствовать развитию рынка рекламы на территории Европы и всего мира.

Для ограждения себя от конкуренции Google подписывал антиконкурентные контракты с другими сайтами, отмечают в комиссии.

Сумму штрафа в ЕС вычислили, исходя из данных о доходах компании от интернет-рекламы. Отмечается, что эта сумма составляет 1,3% от оборота Google в 2018 году.

Напомним, что Google и ранее штрафовали в ЕС. Так, в 2017 году на компанию был наложен штраф за недобросовестную конкуренцию на рынке поисковых сервисов, а в 2018 году — за монопольное положение на рынке операционных систем в мобильных устройствах.