Иван Мазепа: каким при жизни изображали легендарного гетмана, сравним с портретом на 10-гривневой купюре

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Сегодня исполняется 380 лет со дня рождения гетмана Украины Ивана Мазепы. Украинский военный и политический деятель смог возродить и развить страну, завоевать славу в мире. В конце своей жизни Мазепа получил трагическое поражение, однако несмотря на взлеты и падения, его яркая биография была украшена еще и рядом домыслов.

Иван Мазепа родился 20 марта 1639 года в козацко-шляхетской семье Правобережья. Его отцом был Степан Адам Мазепа, а матерью — Марина Ивановна Мокиевская. Отец Мазепы долгое время занимал должности Белоцерковского городового атамана и черниговского подчашего. Во время Переяславской рады участвовал в переговорах с московитами на стороне Богдана Хмельницкого, а после его смерти поддерживал гетмана Ивана Выговского. В конце жизни матерь Мазепы стала монахиней и руководила Глухивским девичьим монастырем.

Иван Мазепа был человеком эмоциональным, имел страстный характер. Он увлекался искусством, коллекционировал оружие, писал поэзии. По преданию, Мазепа также играл на торбане (древнем струнном щипковом инструменте).

Известный мазепознавец, историк Сергей Павленко считает, что 10-гривневую купюру в Украине следует изменить, поскольку на ней размещено художественное изображение Мазепы, а не реальное. Близким к истине исследователь называет портрет гетмана из летописи Самуила Величко, который работал в Батуринской канцелярии во времена правления Мазепы. Самыми достоверными, кроме рисунка Величко, автор считает образы Мазепы с Троицкой надвратной церкви Киево-Печерской лавры, Троицкого собора Чернигова, гравюр Захария Самуйловича и неизвестного автора («Крещение Христа»).

«Властелин Мазепа уже в почтенном возрасте, на каких-то десять лет старше меня. Вид у него суровый, глаза блестящие, руки тонкие и белые, как у женщины, хотя тело его крепче, чем тело немецкого рейтара, и ездок из него знаменитый», — Жан Балюз, 1704 год.

Реальный образ славного гетмана, по мнению исследователя, просматривается также в произведениях Илариона Мигуры, Данила Галяховского, Иосифа Балашевича и Леонтия Тарасевича.

Отметим, что Мазепа был одним из основателей украинского барокко, меценатом многих церквей и монастырей. А вот светские сооружения Мазепы — знаменитые гетманские дворцы — практически не сохранились. Только в Курской области России расположен один из таких дворцов.