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Ракурс
На Житомирщине взрыв унес жизнь пенсионера. Фото: ТСН

В Житомирской области пенсионер подорвался на бомбе (ФОТО)

5 сен 2019, 12:43
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Взрыв боеприпаса времен Второй мировой войны привел к гибели пенсионера в Житомирской области.

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Трагедия произошла вечером 4 сентября в селе Ольха Романовского района. Сжигая сушню, на собственном приусадебном участке погиб крестьянин, который подорвался на бомбе времен Второй мировой войны. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Предварительно установлено, что 69-летний крестьянин сжигал сухую траву на своем земельном участке, когда взорвался неизвестный предмет. Мужчина погиб на месте, так как травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Полицейские в очередной раз предупредили, что сжигать на приусадебных участках сухостой, листья и траву опасно, поскольку в почве могу находиться опасные находки времен Второй мировой войны. Кроме того, едущий дым вредит окружающей среде.

На Житомирщине взрыв унес жизнь пенсионера. Фото: Нацполиция

На Житомирщине взрыв унес жизнь пенсионера. Фото: Нацполиция

Напомним, в июле в результате взрыва в Ровенской области 11-летняя девочка и 13-летний мальчик. Они нашли в сейфе дедушку устройство, которое сдетонировало. Впоследствии оказалось, что родственник хранил дома самодельные взрывные устройства и более 100 снарядов времен Второй мировой войны.

Источник: Ракурс


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