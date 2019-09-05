Чекаємо вироків Насірову, Розенблату, Мартиненку і Труханову — САП про запуск Антикорупційного суду. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n126365-chekaiemo-vyroky-po-nasirovu-rozenblatu-martynenku-i-truhanovu-sap-pro-zapusk-antykorupciynogo.html

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Вищий антикорупційний суд України сьогодні розпочав свою роботу. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі прокоментували запуск ВАКС, заявивши, що найближчим часом чекають винесення вироків у справах одіозних політиків і топ-чиновників.

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Зокрема, в САП сподіваються на винесення вироків у справах колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, екс-депутатів Бориса Розенблата, Максима Полякова та Миколи Мартиненка, а також мера Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомив журналістам глава САП Назар Холодницький, передає «Сегодня».

Холодницький запевнив, що його відомство готове підтримувати звинувачення в новому суді.

При цьому він заявив, що не сумнівається в чесності суддів ВАКС, які «не братимуть хабарів». А в разі, якщо це станеться, ними займеться Державне бюро розслідувань, додав глава САП.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні розпочав свою роботу Вищий антикорупційний суд, до якого увійшли 38 суддів. Вони розглядатимуть справи про корупцію, в яких фігурують топ-чиновники і політики. Очікується, що всього ВАКС отримає на розгляд понад 3 тис. кримінальних проваджень.​