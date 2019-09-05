Катери «Кентавр» пройшли заводські випробування. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n126366-v-ukrayini-vyprobuvaly-desantno-shturmovi-katery-kentavr-video.html

Ракурс

Катери типу «Кентавр» успішно завершили заводські випробування в акваторії Чорного моря поблизу берегів Одещини.

Loading...

Експерти дійшли висновків, що катери достатньо маневрені, швидкісні, стійкі до морських хвилювань. Навіть при хвилюванні в три бали, катери впевнено маневрують та дають максимальну швидкість. Про це 5 вересня повідомила прес-служба Міністерства оборони.

«Кентавр» побудований за стандартами НАТО, а система управління працює в автоматичному режимі. Катер оснащений сучасним навігаційним обладнанням, радіолокаційною станцією. На екранах планшетів висвітлюється поточна надводна обстановка.

В оборонному відомстві відзначають, що «Кентавр» обладнано броньованим корпусом, а у морі він малопомітний, оскільки має невеликі розміри. Бойова одиниця відзначається маневреністю, а штатна зброя підходить для знищення невеликих цілей противника. Катер може переправляти 32 військовослужбовців.

«Кентавр» спроможний дійти до будь-якої точки Чорного моря й оперативно повернутись назад. Дальність плавання складає 500 миль.

Нагадаємо, 14 вересня 2018 року катер «Кентавр» спустили на воду у Києві. Катер будували на заводі «Кузня на Рибальському» у Києві, його розробкою займалися фахівці дослідно-проектного центру кораблебудування у Миколаєві. «Кентавр» розроблявся на базі малих броньованих артилерійських катерів проекту 58155 «Гюрза-М».