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Ракурс
Максим Каплієнко, фото: Олександр Каплієнко

У Криму зник батько українського футболіста

5 вер 2019, 13:32
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Батько українського футболіста Олександра Каплієнка Максим Каплієнко зник на території тимчасово окупованого Криму.

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Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм.

За його словами, Максим Каплієнко, 1976 року народження, востаннє виходив на зв’язок 10 серпня цього року.

Останні місце знаходження в Сімферополі — місце його роботи, — зазначив спортсмен.

Згодом батько футболіста поїхав до Севастополя, після чого через кілька днів родичам з ним не вдалося зв’язатися. Його напарник за місцем роботи повідомив, що Каплієнко там теж відсутній.

Подзвонили в Севастополь там його теж немає. На дзвінки не відповідає, — зазначив футболіст.

Олександр Каплієнко звертається до всіх, кому відомо про місце перебування його батька, зв’язатися з ним у соцмережі або телефонувати за номером +380976136390.

23-річний Олександр Каплієнко дебютував у запорізькому «Металургу». З березня 2018 року грає за клуб вищої ліги Білорусі «Смолевичі».

Нагадаємо, у квітні в Криму зник активіст Раїм Айвазов, який допомагав арештованим кримськотатарським політв’язням. Згодом стало відомо, що його затримали окупанти.

Джерело: Ракурс


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