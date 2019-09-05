Держкіно виділило 13 млн грн на фільм з Бокланом із «Слуги народу». Фото: Україна реалії

https://racurs.ua/ua/n126368-derjkino-vydilylo-13-mln-grn-pomichnyku-zelenskogo.html

Ракурс

Фільми помічника президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака отримали державне фінансування від Держкіно в розмірі 26,6 млн грн. Кошти призначались для фінансування чотирьох фільмів.

Loading...

Зазначається, що 13 млн грн пішли на фільм «Передчуття», в якому головну роль зіграв актор Станіслав Боклан — прем'єр-міністр із серіалу «Слуга народу». Про це повідомляє «Страна».

Кінокомпанія Андрія Єрмака «Гарнет інтернешнл медіа груп» увійшла в десятку найбільших одержувачів грантів від Держкіно.

Єрмак працює помічником президента з питань зовнішньої політики і недавно зустрічався в Берліні з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. На зустрічі також були присутні інші радники лідерів нормандської четвірки.

Зазначається, що Держкіно починаючи з 2017 року виділило компанії «Кіноквартал», яка належить першому помічникові Зеленського Сергію Шефіру, понад 42 млн грн для створення кінопродуктів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», державне фінансування може отримати документальний фільм компанії «Кіноквартал» про футбольних фанатів.