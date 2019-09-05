Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинцы закупили по летним ценам 4,5 млн куб. м газа.

«Газовый запас»: стало известно, сколько украинцев купили газ на зиму по летним ценам

5 сен 2019, 13:50
999

Программой «Газовый запас», которая предполагает покупку газа на зиму по летним ценам, воспользовались уже 7 тыс. 320 абонентов.

Loading...

Общий объем газа, заказанный потребителями, составляет почти 4,5 млн куб. м. К программе уже присоединились 18 региональных газоснабжающих компаний, или более 70% их общего количества. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

Газовики отметили, что сейчас продолжаются переговоры газопоставщиками города Киева, Одесской, Херсонской, Полтавской и Донецкой областей. В компании надеются, что газсбыты позволят своим клиентам воспользоваться этой программой.

Напомним, компания «Нафтогаз Украины» предложила для населения покупать газ по летним ценам. Проект называется «Газовый запас», им может воспользоваться каждый житель Украины, который не получает субсидии.

Пользователи смогут заранее приобрести необходимый объем газа по фиксированной «летней» низкой цене. Использовать это топливо можно зимой. Одна семья может приобрести не более 25 тыс. куб. м газа. Предложение о покупке газа по летним ценам будет действовать до 25 сентября. Отпускная цена «Нафтогаза» газсбытам в рамках проекта составляет 4874,42 грн за 1 тыс. куб. м газа. В эту цену не входит НДС, стоимость транспортировки, распределения и надбавки поставщика.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Высший совет правосудия одобрил предложенные Зеленским изменения в организации судопроизводства

Высший совет правосудия 5 сентября одобрил предлагаемые президентом Украины изменения в организации судопроизводства. Зеленский предлагает ввести новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины

Правовые новости
17:37

Гонтарева записала видео из лондонской ортопедии и призвала полицию найти поджигателей машины ее невестки

Экс-руководитель НБУ Валерия Гонтарева записала видео из отделения ортопедии одного из госпиталей Лондона. Гонтарева объяснила, что таким образом намеревалась подтвердить информацию о том, что травмировалась в ДТП в столице Великобритании

Новости Украины
16:27

Господдержка и признание «Пласта»: появились правки Зеленского

Ветированный законопроект о государственной поддержке Национальной скаутской организации «Пласт» президент Украины Владимир Зеленский предложил доработать и объяснил, что ему не понравилось

Новости Украины
15:08
Новости партнеров
Загрузка...