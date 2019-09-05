Украинцы закупили по летним ценам 4,5 млн куб. м газа.

https://racurs.ua/n126370-gazovyy-zapas-stalo-izvestno-skolko-ukraincev-kupili-gaz-na-zimu-po-letnim-cenam.html

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Программой «Газовый запас», которая предполагает покупку газа на зиму по летним ценам, воспользовались уже 7 тыс. 320 абонентов.

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Общий объем газа, заказанный потребителями, составляет почти 4,5 млн куб. м. К программе уже присоединились 18 региональных газоснабжающих компаний, или более 70% их общего количества. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

Газовики отметили, что сейчас продолжаются переговоры газопоставщиками города Киева, Одесской, Херсонской, Полтавской и Донецкой областей. В компании надеются, что газсбыты позволят своим клиентам воспользоваться этой программой.

Напомним, компания «Нафтогаз Украины» предложила для населения покупать газ по летним ценам. Проект называется «Газовый запас», им может воспользоваться каждый житель Украины, который не получает субсидии.

Пользователи смогут заранее приобрести необходимый объем газа по фиксированной «летней» низкой цене. Использовать это топливо можно зимой. Одна семья может приобрести не более 25 тыс. куб. м газа. Предложение о покупке газа по летним ценам будет действовать до 25 сентября. Отпускная цена «Нафтогаза» газсбытам в рамках проекта составляет 4874,42 грн за 1 тыс. куб. м газа. В эту цену не входит НДС, стоимость транспортировки, распределения и надбавки поставщика.