Закон о педофилах: стало известно, что решил изменить Зеленский. Фото: NewsOnе

https://racurs.ua/n126371-zakon-o-pedofilah-stalo-izvestno-chto-reshil-izmenit-zelenskiy.html

Ракурс

Правки президента Украины Владимира Зеленского к закону № 6449 об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего, несовершеннолетнего, лица, не достигшего половой зрелости, были обнародованы.

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Зеленский ветировал закон о педофилии, так как некоторые его положения нарушают права преступников и противоречат нормам Конституции Украины. Об этом сообщается на сайте парламента.

Так, президент отмечает, что в законе нет четкого порядка принудительной химической кастрации. По словам президента, введение андрогенных лекарственных препаратов осужденным, у которых могут быть противопоказания, может привести к ухудшению здоровья и стать причиной преждевременной смерти. Таким образом этот пункт в нынешнем его виде нарушает ч. 1 ст. 27 Конституции Украины о праве на жизнь.

Создание публичного реестра педофилов Зеленский также раскритиковал. Причин оказалось две.

Так, согласно украинскому законодательству запрещено обрабатывать персональные данные об осуждении уголовногонаказания, а также данные о здоровье и половой жизни. Обнародование таких данных, уверяет Зеленский, приведет к вмешательству в частную жизнь лица и осложнит егосоциальную адаптацию.

Зеленский отметил, что согласно норме Европейского суда по правам человека, разглашение персональной информации может иметь разрушительные последствия для жизни соответствующего лица, а также выставить его на бесчестие и изоляцию.

Напомним, накануне президент вернул документ, который ему передали для подписи, со своими правками.