В Великобритании место за штурвалом самолета занял пассажир. Фото: Информ-UA

https://racurs.ua/n126372-v-velikobritanii-mesto-za-shturvalom-samoleta-zanyal-passajir-video.html

Ракурс

В Великобритании за штурвал самолета сел пассажир, который заменил опоздавшего на работу пилота. Мужчина оказался профессиональным пилотом и имел при себе все необходимые документы.

Loading...

Инцидент произошел на одном из воздушных судов британской авиакомпании ЕasyJet. Руководители перевозчика разрешили пассажиру Майклу Брэдли сесть за штурвал самолета, который следовал из английского Манчестера в испанский Аликанте. Выяснилось, что у мужчины была лицензия на полеты от компании ЕasyJet, сообщает газета Manchester Evening News.

Брэдли занял место пилота, который не смог вовремя прибыть в аэропорт из-за задержки рейса во Франции. Интересно, что мужчина сам предложил свои услуги авиакомпании. Он позвонил и сказал, что готов приступить к работе, так как «очень хотел бы поехать в отпуск».

Стоит добавить, что полет прошел без происшествий и самолет совершил успешную посадку в Испании.

Напомним, что на прошлой неделе в России у пассажирского авиалайнера Boeing 737 (Боинг) в небе отказал один из двигателей. Воздушное судно совершило экстренную посадку, никто не пострадал.​