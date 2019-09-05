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В Великобритании место за штурвалом самолета занял пассажир. Фото: Информ-UA

В Великобритании место за штурвалом самолета занял пассажир (ВИДЕО)

5 сен 2019, 14:08
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В Великобритании за штурвал самолета сел пассажир, который заменил опоздавшего на работу пилота. Мужчина оказался профессиональным пилотом и имел при себе все необходимые документы.

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Инцидент произошел на одном из воздушных судов британской авиакомпании ЕasyJet. Руководители перевозчика разрешили пассажиру Майклу Брэдли сесть за штурвал самолета, который следовал из английского Манчестера в испанский Аликанте. Выяснилось, что у мужчины была лицензия на полеты от компании ЕasyJet, сообщает газета Manchester Evening News.

Брэдли занял место пилота, который не смог вовремя прибыть в аэропорт из-за задержки рейса во Франции. Интересно, что мужчина сам предложил свои услуги авиакомпании. Он позвонил и сказал, что готов приступить к работе, так как «очень хотел бы поехать в отпуск».

Стоит добавить, что полет прошел без происшествий и самолет совершил успешную посадку в Испании.

Напомним, что на прошлой неделе в России у пассажирского авиалайнера Boeing 737 (Боинг) в небе отказал один из двигателей. Воздушное судно совершило экстренную посадку, никто не пострадал.​


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