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Ліцензію телеканалу NewsOne можуть анулювати, фото: NewsOne

Ліцензію NewsOne через суд спробує анулювати Нацрада

5 вер 2019, 15:46
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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернеться до суду з позовом щодо анулювання ліцензії телеканалу NewsOne (ТОВ «Новини 24 години»).

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Причиною цього є те, що, на думку Нацради, телеканал допустив неодноразові випадки розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі або ненависті в ефірі, що є порушенням закону «Про телебачення і радіомовлення» та закону «Про інформацію». Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

За відповідне рішення державний регулятор проголосував одноголосно під час свого сьогоднішнього засідання. Ухвалюючи рішення, Нацрада керувалася результатами моніторингу мовлення телеканалу за період з 1 червня до 8 липня 2019 року.

Національна рада зробила все, що від нас залежить. Ми застосували всі наші повноваження, що затвердити це рішення, — зазначила виконувач обов’язків голови Нацради Ольга Герасим’юк.

Зазначається, що, згідно із законодавством, звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії Нацрада може лише після застосування санкцій «оголошення попередження» та «стягнення штрафу» за порушення однієї й тієї ж норми закону протягом року.

Нагадаємо, противники та прибічники телеканалу NewsOne побилися сьогодні під час мітингу біля будівлі Нацради. В результаті до поліції доставили двох учасників інциденту. Партія «Демократична сокира» повідомляє, що один із затриманих — її лідер, відомий активіст і публіцист Юрій Гудименко.


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