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Мітинг у Києві за позбавлення ліцензії NewsOne. Фото: Цензор.НЕТ

Скандал навколо NewsOne: біля будівлі Нацради побилися протисники та прихильники телеканалу (ФОТО, ВІДЕО)

5 вер 2019, 14:39
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Бійка під час мітингу, який триває біля будівлі Національної ради з питань телебачення та радіомовлення в Києві, сталася 5 вересня.

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Побилися лідер партії «Демократична сокира» Юрій Гудименко та симпатизер каналу NewsOne. Зазначається, що Гудименко разом з своєю політсилою проводив акцію в підтримку анулювання ліцензії телеканалу, який анонсував телеміст з РФ. Про це повідомила прес-служба політсили.

Прес-служба поліції Києва поінформувала, що один із активістів підійшов до чоловіка з плакатом і намагався його вирвати, а відтак почалася штовханина. Двох учасників бійки доставили до управління поліції для надання пояснень.

Мітинг у Києві за позбавлення ліцензії NewsOne. Фото: Цензор.НЕТ

Мітинг у Києві за позбавлення ліцензії NewsOne. Фото: Цензор.НЕТ

Мітинг у Києві за позбавлення ліцензії NewsOne. Фото: Цензор.НЕТ

Мітинг у Києві за позбавлення ліцензії NewsOne. Фото: Цензор.НЕТ

Також сьогодні у приміщенні Нацради правоохоронці запобігли нападу на народного депутата від «Опозиційної платформи — за життя» Олега Волошина. Як повідомляє Zik із посиланням на нардепа Нестора Шуфрича, сутичка могла статися під час перерви у засіданні Нацради, коли Волошин спілкувався з журналістами.

Нагадаємо, сьогодні вранці під будівлею Національної ради з питань телебачення та радіомовлення в Києві розпочалася акція протесту, вимогами якої є позбавлення ліцензій телеканалів «112 Україна» та NewsOne. Серед демонстрантів переважна більшість — пенсіонери, вони тримають у руках плакати із гаслами проти обох каналів.


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