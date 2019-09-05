Митинг в Киеве за лишение лицензии NewsOne. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n126374-skandal-vokrug-newsone-vozle-zdaniya-nacsoveta-podralis-protivniki-i-storonniki-telekanala-foto.html

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Драка во время митинга, который проходит возле здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Киеве, произошла 5 сентября.

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Подрались лидер партии «Демократический топор» Юрий Гудименко и симпатизер канала NewsOne. Отмечается, что Гудименко вместе со своей политсилой проводил акцию в поддержку аннулирования лицензии телеканала, который анонсировал проведение телемоста с РФ. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Пресс-служба полиции Киева проинформировала, что один из активистов подошел к мужчине с плакатом и пытался его вырвать, а затем началась потасовка. Двух участников драки доставили в управление полиции для дачи объяснений.

Также сегодня в помещении Нацсовета правоохранители предотвратили нападение на народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олега Волошина. Как сообщает Zik со ссылкой на нардепа Нестора Шуфрича, схватка могла произойти во время перерыва в заседании Нацсовета, когда Волошин общался с журналистами.

Напомним, сегодня утром под зданием Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Киеве началась акция протеста, требованиями которой являются лишении лицензий телеканалов «112 Украина» и NewsOne. Среди демонстрантов подавляющее большинство — пенсионеры, они держат в руках плакаты с лозунгами против обоих каналов.