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Митинг в Киеве за лишение лицензии NewsOne. Фото: Цензор.НЕТ

Скандал вокруг NewsOne: возле здания Нацсовета подрались противники и сторонники телеканала (ФОТО, ВИДЕО)

5 сен 2019, 14:39
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Драка во время митинга, который проходит возле здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Киеве, произошла 5 сентября.

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Подрались лидер партии «Демократический топор» Юрий Гудименко и симпатизер канала NewsOne. Отмечается, что Гудименко вместе со своей политсилой проводил акцию в поддержку аннулирования лицензии телеканала, который анонсировал проведение телемоста с РФ. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Пресс-служба полиции Киева проинформировала, что один из активистов подошел к мужчине с плакатом и пытался его вырвать, а затем началась потасовка. Двух участников драки доставили в управление полиции для дачи объяснений.

Митинг в Киеве за лишение лицензии NewsOne. Фото: Цензор.НЕТ

Митинг в Киеве за лишение лицензии NewsOne. Фото: Цензор.НЕТ

Митинг в Киеве за лишение лицензии NewsOne. Фото: Цензор.НЕТ

Митинг в Киеве за лишение лицензии NewsOne. Фото: Цензор.НЕТ

Также сегодня в помещении Нацсовета правоохранители предотвратили нападение на народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олега Волошина. Как сообщает Zik со ссылкой на нардепа Нестора Шуфрича, схватка могла произойти во время перерыва в заседании Нацсовета, когда Волошин общался с журналистами.

Напомним, сегодня утром под зданием Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Киеве началась акция протеста, требованиями которой являются лишении лицензий телеканалов «112 Украина» и NewsOne. Среди демонстрантов подавляющее большинство — пенсионеры, они держат в руках плакаты с лозунгами против обоих каналов.


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