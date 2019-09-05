АМКУ вирішив примусово розділити компанії Фірташа й накласти штраф у 107 млн грн. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n126381-amku-uhvalyv-prymusovyy-podil-kompaniy-firtasha-ta-nakladannya-shtrafu-107-mln-grn.html

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В Антимонопольному комітеті України (АМКУ) ухвалили рішення примусово поділити групу компаній Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа, яка займається виробництвом азотних добрив.

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Також було прийнято рішення накласти штраф у розмірі 107 млн грн на «НФ Трейдінг Україна», яка разом з ПАТ «Азот», ПрАТ «Рівнеазот», ПрАТ «Сєвєродонецьке», належить Фірташу. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова АМКУ Юрій Терентьєв.

Вказані компанії зловживали своїм монопольним становищем на ринку азотних мінеральний добрив у період 2014−2017 років. Шляхом систематичного перепродажу природного газу за завищеними цінами група компаній викликала встановлення завищеної собівартості їхнього виробництва та, у подальшому, вартості добрив.

За словами Терентьєва, з березня по червень 2017 року заводи зупинили виробництво добрив, що призвело до недопоставки товару аграрним підприємствам. Причиною тоді назвали не проведення розрахунків за поставки газу та його не витребування із сховищ. Зазначається, що заводи взяли з покупців передоплату на виробництво.

На примусовий розподіл у групи Фірташа є 9 місяців з дати отримання рішення АМКУ.

Нагадаємо, АМКУ вирішив перевірити 18 облгазів Фірташа за підозрою щодо можливого порушення закону про конкуренцію.