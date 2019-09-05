АМКУ решил принудительно разделить компании Фирташа и наложить штраф в 107 млн ​​грн. Фото: UA.News

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В Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) приняли решение принудительно разделить группу компаний Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа, которая занимается производством азотных удобрений.

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Также было принято решение наложить штраф в размере 107 млн ​​грн на «НФ Трейдинг Украина», которое вместе с ОАО «Азот», ЗАО «Ровноазот», ЗАО «Северодонецкое», принадлежит Фирташу. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.

Указанные компании злоупотребляли своим монопольным положением на рынке азотных минеральных удобрений в период 2014—2017 годов. Путем систематической перепродажи природного газа по завышенным ценам группа компаний вызвала установление завышенной себестоимости их производства и, в дальнейшем, стоимости удобрений.

По словам Терентьева, с марта по июнь 2017 заводы остановили производство удобрений, что привело к недопоставке товара аграрным предприятиям. Причиной тогда назвали не проведение расчетов за поставки газа и его не истребование из хранилищ. Отмечается, что заводы взяли с покупателей предоплату на производство.

На принудительное разделение у группы Фирташа есть 9 месяцев с даты получения решения АМКУ.

Напомним, АМКУ решил проверить 18 облгазов Фирташа по подозрению о возможном нарушении закона о конкуренции.