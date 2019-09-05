Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
АМКУ решил принудительно разделить компании Фирташа и наложить штраф в 107 млн ​​грн. Фото: UA.News

АМКУ решил принудительно разделить компании Фирташа и наложить штраф в 107 млн ​​грн

5 сен 2019, 15:44
999

В Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) приняли решение принудительно разделить группу компаний Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа, которая занимается производством азотных удобрений.

Loading...

Также было принято решение наложить штраф в размере 107 млн ​​грн на «НФ Трейдинг Украина», которое вместе с ОАО «Азот», ЗАО «Ровноазот», ЗАО «Северодонецкое», принадлежит Фирташу. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.

Указанные компании злоупотребляли своим монопольным положением на рынке азотных минеральных удобрений в период 2014—2017 годов. Путем систематической перепродажи природного газа по завышенным ценам группа компаний вызвала установление завышенной себестоимости их производства и, в дальнейшем, стоимости удобрений.

По словам Терентьева, с марта по июнь 2017 заводы остановили производство удобрений, что привело к недопоставке товара аграрным предприятиям. Причиной тогда назвали не проведение расчетов за поставки газа и его не истребование из хранилищ. Отмечается, что заводы взяли с покупателей предоплату на производство.

На принудительное разделение у группы Фирташа есть 9 месяцев с даты получения решения АМКУ.

Напомним, АМКУ решил проверить 18 облгазов Фирташа по подозрению о возможном нарушении закона о конкуренции.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Высший совет правосудия одобрил предложенные Зеленским изменения в организации судопроизводства

Высший совет правосудия 5 сентября одобрил предлагаемые президентом Украины изменения в организации судопроизводства. Зеленский предлагает ввести новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины

Правовые новости
17:37

Гонтарева записала видео из лондонской ортопедии и призвала полицию найти поджигателей машины ее невестки

Экс-руководитель НБУ Валерия Гонтарева записала видео из отделения ортопедии одного из госпиталей Лондона. Гонтарева объяснила, что таким образом намеревалась подтвердить информацию о том, что травмировалась в ДТП в столице Великобритании

Новости Украины
16:27

Господдержка и признание «Пласта»: появились правки Зеленского

Ветированный законопроект о государственной поддержке Национальной скаутской организации «Пласт» президент Украины Владимир Зеленский предложил доработать и объяснил, что ему не понравилось

Новости Украины
15:08
Новости партнеров
Загрузка...