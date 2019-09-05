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Зеленский сегодня пообщается со «слугами народа» за закрытыми дверями — СМИ. Фото: Акценты

Зеленский сегодня пообщается со «слугами народа» за закрытыми дверями — СМИ

5 сен 2019, 15:36
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«Слуга народа» проведет сегодня закрытое заседание. На нем будет присутствовать президент Владимир Зеленский.

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Встреча народных избранников от президентской фракции пройдет во второй половине дня, ориентировочно, с 18.00 до 20.00, сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Встреча будет проходить в выставочном центре «Парковый» в формате — без телефонов и записей. Как отметил собеседник издания, в ходе заседания запланирована «сессия вопросов и ответов».

Кроме Зеленского, в заседании примут участие руководители Офиса президента и Верховной Рады Андрей Богдан и Дмитрий Разумков.

Напомним, что в начале сентября по решению Центральной избирательной комиссии пять народных депутатов от партии «Слуга народа» Денис Малюська, Алексей Оржель, Владислав Криклий, Анна Новосад и Михаил Федоров были лишены мандатов. Все они 29 августа были избраны в Кабинет министров. На их место в парламент пришли пять новых депутатов из избирательного списка партии: Анатолий Остапенко, Татьяна Цыба, Иван Калаур, Юлия Гришина и Ольга Руденко.


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