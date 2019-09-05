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Зеленський сьогодні поспілкується зі «слугами народу» за закритими дверима — ЗМІ. Фото: Акценти

Зеленський сьогодні поспілкується зі «слугами народу» за закритими дверима — ЗМІ

5 вер 2019, 15:36
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«Слуга народу» проведе сьогодні закрите засідання. На ньому буде присутній президент Володимир Зеленський.

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Зустріч народних обранців від президентської фракції пройде у другій половині дня, орієнтовно, з 18.00 до 20.00, повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела.

Зустріч проходитиме у виставковому центрі «Парковий» у форматі «без телефонів і записів». Як зазначив співрозмовник видання, під час засідання заплановано «сесію запитань і відповідей».

Окрім Зеленського, у засіданні візьмуть участь керівники офісу президента та Верховної Ради Андрій Богдан і Дмитро Разумков.

Нагадаємо, що на початку вересня за рішенням Центральної виборчої комісії п’ять народних депутатів від партії «Слуга народу» Денис Малюська, Олексій Оржель, Владислав Криклій, Новосад Ганна та Михайло Федоров були позбавлені мандатів. Усі вони 29 серпня були обрані до Кабінету міністрів. На їхні місця до парламенту прийшли п’ять нових депутатів із виборчого списку партії: Анатолій Остапенко, Тетяна Циба, Іван Калаур, Юлія Гришина й Ольга Руденко.


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