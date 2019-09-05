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У колонії сталося самогубство. Фото: Портал Акцент

У Харкові з автомата застрелився тюремник (ФОТО)

5 вер 2019, 15:12
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Самогубство скоїв співробітник виправної колонії у Харкові.

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Молодший інспектор відділу охорони застрелився зі службової зброї АК-74. Правоохоронці отримали інформацію про інцидент 4 вересня о 13.50. Виявилося, що того дня тюремник заступив на чергування і перебував на своєму посту на оглядовій вишці. Загиблим виявився мешканець міста Лозова. Про це 5 вересня повідомила прес-служба ГУ Нацполіції у Харкові.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває перевірка з встановлення всіх обставин події.

Тюремник застрелився на оглядовій вишці. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 29 липня в Одесі сталася спроба самогубства військовослужбовця Національної гвардії України. Боєць намагався накласти на себе руки під час несення служби в Київському районному суді міста Одеси. На місці події виявили передсмертну записку.

Джерело: Ракурс


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