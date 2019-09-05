Держпідтримка та визнання «Пласту»: з’явились правки Зеленського. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n126378-derjpidtrymka-ta-vyznannya-plastu-z-yavylys-pravky-zelenskogo.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський запропонував доопрацювати ветований законопроект про державну підтримку Національної скаутської організації «Пласт».

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На сайті Верховної Ради оприлюднили текст пропозицій Зеленського до ветованого законопроекту. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зеленський зазначає, що законопроект протирічить положенням Конституції України. Так, у документі передбачено функціонування однієї загальнонаціональної організації «Пласт», що створить привілеї та переваги для отримання нею держпідтримки.

Такі умови зумовлюють ризик унеможливлення створення інших скаутських організацій та їхньої подальшої діяльності. Таким чином законопроект обмежить права громадян на свободу об'єднання у громадські організації.

За словами Зеленського, законопроект зобов’язує фінансувати «Пласт» з державного та місцевих бюджетів, однак вони є самостійними і право визначати напрями використання коштів забезпечується законодавством України.

Президент зазначив, що пластовий рух вніс вагомий внесок у виховання дітей та молоді.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський пояснив також, чому ветував законопроект № 6449про педофілів та розповів які правки необхідно туди внести.