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Ракурс
Господдержка и признание «Пласта»: появились правки Зеленского. Фото: Слово и дело

Господдержка и признание «Пласта»: появились правки Зеленского

5 сен 2019, 15:08
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил доработать ветированный законопроект о государственной поддержке Национальной скаутской организации «Пласт».

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На сайте Верховной Рады обнародовали текст предложений Зеленского к ветированному законопроекту. Об этом сообщается на сайте парламента.

Зеленский отмечает, что законопроект противоречит положениям Конституции Украины. Так, в документе предусмотрено функционирование одной общенациональной организации «Пласт», что создаст привилегии и преимущества для получения ею господдержки.

Такие условия предопределяют риск невозможности создания других скаутских организаций и их дальнейшей деятельности. Таким образом законопроект ограничит права граждан на свободу объединения в общественные организации.

По словам Зеленского, законопроект обязывает финансировать «Пласт» из государственного и местных бюджетов, однако они являются самостоятельными и право определять направления использования средств обеспечивается законодательством Украины.

Президент отметил, что пластовое движение внесло весомый вклад в воспитание детей и молодежи.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский объяснил также, почему ветировал законопроект № 6449 о педофилах и рассказал какие правки необходимо туда внести.

Источник: Ракурс


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