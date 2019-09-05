Господдержка и признание «Пласта»: появились правки Зеленского. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n126378-gospodderjka-i-priznanie-plasta-poyavilis-pravki-zelenskogo.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский предложил доработать ветированный законопроект о государственной поддержке Национальной скаутской организации «Пласт».

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На сайте Верховной Рады обнародовали текст предложений Зеленского к ветированному законопроекту. Об этом сообщается на сайте парламента.

Зеленский отмечает, что законопроект противоречит положениям Конституции Украины. Так, в документе предусмотрено функционирование одной общенациональной организации «Пласт», что создаст привилегии и преимущества для получения ею господдержки.

Такие условия предопределяют риск невозможности создания других скаутских организаций и их дальнейшей деятельности. Таким образом законопроект ограничит права граждан на свободу объединения в общественные организации.

По словам Зеленского, законопроект обязывает финансировать «Пласт» из государственного и местных бюджетов, однако они являются самостоятельными и право определять направления использования средств обеспечивается законодательством Украины.

Президент отметил, что пластовое движение внесло весомый вклад в воспитание детей и молодежи.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский объяснил также, почему ветировал законопроект № 6449 о педофилах и рассказал какие правки необходимо туда внести.