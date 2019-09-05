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Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной, фото: Министерство обороны РФ

Вторжение в Украину на военных учениях «Кавказ-2020» будет отрабатывать Россия — разведка

5 сен 2019, 14:59
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На учениях «Кавказ-2020», проведение которых запланировано на следующий год, Россия планирует отработать планы по применению против Украины сформированных вблизи границы нашего государства за последние годы военных формирований.

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Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Он отметил, что Россия с 2015 года начала формирования трех мотострелковых дивизий у границы с Украиной — 3-й, 144-й и 150-й, и сегодня этот процесс уже по сути завершается.

Также продолжается формирование 8-й армии в Южном военном округе, которая тоже будет действовать против Украины.

Согласно планам, которые существуют в РФ, основные мероприятия планируется завершить уже в конце 2019 — начале 2020 года, — отмечает Скибицкий.

В результате Россия будет иметь боеготовые соединения, способные действовать на украинском направлении, отмечает Скибицкий.

По его словам, планы по применению этих новых формирований против Украины будут практически отработаны на полигонах, в учебных центрах Южного военного округа РФ, в том числе и на территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, осенью прошлого года Министерство обороны Украины сообщало, что Россия под видом военных учений перебросила до границы с Украиной ракетные комплексы «Ураган».


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