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Собчак в Киеве повторила пропагандистские лозунги на вопрос о Крыме. Фото: Вголос

Собчак в Киеве повторила пропагандистские лозунги на вопрос о Крыме (ВИДЕО)

5 сен 2019, 14:47
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Ксения Собчак, известная российская журналистка и телеведущая, во время визита в Киеве высказалась о принадлежности Крыма. Она заявила, что Россия незаконно аннексировала украинский полуостров, чем нарушила международное право.

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В то же время Собчак повторила пропагандистские лозунги о братских народах, добавив, что нужно искать другие, «позитивные» пути решения конфликта, кроме позиции «отдайте Крым». Такие ее заявления прозвучали в интервью радио «Новое время» в Киеве.

Кроме того, Собчак считает, что для возвращения захваченных территорий под украинскую юрисдикцию там следует провести референдум.

Но в ближайшее время Крым не вернется в состав Украины, подытожила она.

Напомним, что Собчак посещала оккупированный Крым с целью ведения агитационной кампании во время президентских выборов в РФ, которые незаконно проводились и на оккупированном полуострове. Из-за этого ее внесли в базу сайта «Миротворец».​


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