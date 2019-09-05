Собчак в Киеве повторила пропагандистские лозунги на вопрос о Крыме. Фото: Вголос

https://racurs.ua/n126376-sobchak-v-kieve-povtorila-propagandistskie-lozungi-na-vopros-o-kryme-video.html

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Ксения Собчак, известная российская журналистка и телеведущая, во время визита в Киеве высказалась о принадлежности Крыма. Она заявила, что Россия незаконно аннексировала украинский полуостров, чем нарушила международное право.

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В то же время Собчак повторила пропагандистские лозунги о братских народах, добавив, что нужно искать другие, «позитивные» пути решения конфликта, кроме позиции «отдайте Крым». Такие ее заявления прозвучали в интервью радио «Новое время» в Киеве.

Кроме того, Собчак считает, что для возвращения захваченных территорий под украинскую юрисдикцию там следует провести референдум.

Но в ближайшее время Крым не вернется в состав Украины, подытожила она.

Напомним, что Собчак посещала оккупированный Крым с целью ведения агитационной кампании во время президентских выборов в РФ, которые незаконно проводились и на оккупированном полуострове. Из-за этого ее внесли в базу сайта «Миротворец».​