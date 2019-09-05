Собчак у Києві повторила пропагандистські гасла на запитання про Крим. Фото: Вголос

https://racurs.ua/ua/n126376-sobchak-v-kyievi-povtoryla-propagandystski-gasla-na-pytannya-pro-krym-video.html

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Ксенія Собчак, відома російська журналістка та телеведуча, під час візиту до Києва висловилася про приналежність Криму. Вона заявила, що Росія незаконно анексувала український півострів, чим порушила міжнародне право.

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Водночас Собчак повторила пропагандистські гасла про братні народи, додавши, що треба шукати інші, «позитивні» шляхи вирішення конфлікту, крім позиції «віддайте Крим». Такі її заяви прозвучали в інтерв’ю радіо «Новое время» у Києві.

Крім того, Собчак вважає, що для повернення захоплених територій під українську юрисдикцію там слід провести референдум.

Але найближчим часом Крим не повернеться до складу України, підсумувала вона.

Нагадаємо, що Собчак відвідувала окупований Крим із метою ведення агітаційної кампанії під час президентських виборів у РФ, які незаконно проводилися й на окупованому півострові. Через це її внесли в базу сайту «Миротворець».​