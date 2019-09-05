Російські ракети у Криму здатні досягти Києва — розвідка. Фото: VistaNews

https://racurs.ua/ua/n126375-rosiyski-rakety-v-krymu-zdatni-dosyagty-kyieva-i-stvoruut-vajil-kontrolu.html

Ракурс

Російські засоби протиповітряної оборони (ППО), які розміщені на окупованому півострові Крим, можуть досягти Києва.

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Також російські ППО дозволяють РФ контролювати регіон Чорного моря. Для цього на півострові створили потужне угруповання для проведення спецоперацій. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповів представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Скібіцький зазначив, що російське угруповання в Криму включає в себе надводний і підводний флот, повітряний компонент з покриттям всієї акваторії Чорного моря і сухопутний компонент із засобами ППО.

За словами Скібіцького, Росія продовжує нарощувати в Криму берегові ракетні комплекси, які розраховані на знищення надводних цілей на всій акваторії Чорного моря.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці серпня військовослужбовці Збройних сил РФ провели на території окупованого півострова Крим навчально-бойові пуски ракет класу «повітря-повітря» з винищувачів Су-30СМ. Під час навчань задіяли малогабаритні світлові мішені.