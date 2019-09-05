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Ракурс
Российские ракеты в Крыму способны достичь Киева — разведка. Фото: VistaNews

Российские ракеты в Крыму способны достичь Киева — разведка

5 сен 2019, 14:42
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Российские средства противовоздушное обороны (ПВО), которые размещены на оккупированном полуострове Крым, могут достичь Киева.

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Также российские ПВО позволяют РФ контролировать регион Черного моря. Для этого на полуострове создали мощную группировку для проведения спецопераций. Об этом в интервью «Укринформу» рассказал представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Скибицкий отметил, что российская группировка в Крыму включает в себя надводный и подводный флот, воздушный компонент с покрытием всей акватории Черного моря и сухопутный компонент со средствами ПВО.

По словам Скибицкого, Россия продолжает наращивать в Крыму береговые ракетные комплексы, которые рассчитаны на уничтожение надводных целей на всей акватории Черного моря.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце августа военнослужащие Вооруженных сил РФ провели на территории оккупированного полуострова Крым учебно-боевые пуски ракет класса «воздух-воздух» с истребителей Су-30СМ. Во время учений задействовали малогабаритные световые мишени.


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