Росія нарощує військову присутність на кордоні з Україною, фото: Міністерство оборони РФ

https://racurs.ua/ua/n126377-vtorgnennya-v-ukrayinu-na-viyskovyh-navchannyah-kavkaz-2020-vidpracovuvatyme-rosiya-rozvidka.html

Ракурс

На навчаннях «Кавказ-2020», проведення яких заплановане на наступний рік, Росія планує відпрацювати плани щодо застосування проти України сформованих поблизу кордону нашої держави за останні роки військових формувань.

Loading...

Про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ» заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що Росія з 2015 року розпочала формування трьох мотострілецьких дивізій біля кордону з Україною — 3-ї, 144-ї та 150-ї, і сьогодні цей процес вже по суті завершується.

Також продовжується формування 8-ї армії у Південному військовому окрузі, котра теж буде діяти проти України.

Згідно з планами, які існують в РФ, основні заходи заплановано завершити вже в кінці 2019 — початку 2020 року, — наголошує Скібіцький.

В результаті Росія матиме боєготові з'єднання, здатні діяти на українському напрямку, зазначає Скібіцький.

За його словами, плани щодо застосування цих нових формувань проти України будуть практично відпрацьовані на полігонах, у навчальних центрах Південного військового округу РФ, зокрема й на території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, восени минулого року Міністерство оборони України повідомляло, що Росія під виглядом військових навчань перекинула до кордону з Україною ракетні комплекси «Ураган».