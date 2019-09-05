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Росія нарощує військову присутність на кордоні з Україною, фото: Міністерство оборони РФ

Вторгнення в Україну на військових навчаннях «Кавказ-2020» відпрацьовуватиме Росія — розвідка

5 вер 2019, 14:59
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На навчаннях «Кавказ-2020», проведення яких заплановане на наступний рік, Росія планує відпрацювати плани щодо застосування проти України сформованих поблизу кордону нашої держави за останні роки військових формувань.

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Про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ» заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що Росія з 2015 року розпочала формування трьох мотострілецьких дивізій біля кордону з Україною — 3-ї, 144-ї та 150-ї, і сьогодні цей процес вже по суті завершується.

Також продовжується формування 8-ї армії у Південному військовому окрузі, котра теж буде діяти проти України.

Згідно з планами, які існують в РФ, основні заходи заплановано завершити вже в кінці 2019 — початку 2020 року, — наголошує Скібіцький.

В результаті Росія матиме боєготові з'єднання, здатні діяти на українському напрямку, зазначає Скібіцький.

За його словами, плани щодо застосування цих нових формувань проти України будуть практично відпрацьовані на полігонах, у навчальних центрах Південного військового округу РФ, зокрема й на території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, восени минулого року Міністерство оборони України повідомляло, що Росія під виглядом військових навчань перекинула до кордону з Україною ракетні комплекси «Ураган».


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Вторгнення в Україну на військових навчаннях «Кавказ-2020» відпрацьовуватиме Росія — розвідка

Росія в наступному році на навчаннях «Кавказ-2020» планує відпрацювати плани щодо застосування проти України сформованих за останні роки військових формувань

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14:59
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