Травматичні пошкодження мозку провокують зростання кількості самогубств, фото: stripes.com

https://racurs.ua/ua/n125125-u-veteraniv-z-travmamy-mozku-vyschyy-ryzyk-samogubstv-ucheni.html

Ракурс

Військові ветерани з історією травматичного пошкодження мозку (ТПМ) вдвічі частіше помирають від самогубства порівняно з ветеранами без такого діагнозу.

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Такого висновку дійшли американські вчені з Університету Колорадо на основі аналізу електронних медичних записів понад 1,4 млн військових ветеранів, якими опікувалось Управління охорони здоров’я ветеранів США, за період з 1 жовтня 2005 року по 30 вересня 2015 року, повідомляє видання EurekAlert.

Поєднавши ці записи з даними Національного індексу смертності США, вони оцінили ступінь тяжкості ТПМ і діагнози психіатричних та інших медичних станів.

Після коригування психіатричних діагнозів, таких як депресія, дослідники виявили, що ті з ветеранів, хто має середній або тяжкий ступінь ТПМ, у 2,45 раза частіше помирали від самогубства порівняно з тими, хто не має такого діагнозу.

Крім того, виявилося, що шанси на використання вогнепальної зброї як засобу самогубства були значно більшими для осіб із середньою та важкою ТПМ, порівняно з особами, які не мали таких травм.

За досліджуваний період рівень самогубств серед осіб з ТПМ склав 86 на 100 тис. осіб у рік у порівнянні з 37 на 100 тис. осіб серед тих, хто не мав таких травм.

З числа тих, хто загинув в результаті самогубства, 68% використовували вогнепальну зброю. Ветерани з помірним або важким ТПМ мали найвищу частку самогубств із застосуванням вогнепальної зброї — 78%.

Нагадаємо, нещодавно вчені знайшли спосіб зняття симптомів струсу мозку.