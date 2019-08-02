Путін спростив українцям отримання посвідки на проживання в Росії

Володимир Путін, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n125124-putin-sprostyv-ukrayincyam-otrymannya-posvidky-na-projyvannya-v-rosiyi.html

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Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який спрощує отримання посвідки на постійне проживання в РФ та дозволів на тимчасове проживання певним категоріям громадян інших держав, зокрема й українцям.

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Відповідні законодавчі зміни набудуть чинності через 90 днів. Про це повідомляється на офіційному порталі правової інформації РФ.

Підписаний Путіним документ вносить зміни в російський закон «Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації».

Так, законодавчі зміни передбачають, що без урахування квоти, котру затверджує російський уряд, буде видаватися дозвіл на тимчасове проживання осіб, які є «громадянами України або особами без громадянства, які постійно проживали на території України, визнані як біженці або які отримали тимчасовий притулок на території Російської Федерації».

Крім того, спрощення отримання довідки на постійне проживання передбачене для осіб, котрі народилися на території колишньої РРФСР і мали громадянство колишнього Радянського Союзу, а також осіб, котрі мають близьких родичів, які є громадянами Росії і постійно проживають у країні.

Також у цей перелік потрапляють особи, які вступили на військову службу і стали учасниками російської «програми з добровільного переселення співвітчизників».

Наразі квоти на тимчасове проживання в РФ затверджує уряд, вони залежать від регіону.

Нагадаємо, нещодавно Путін підписав указ, згідно з яким російське громадянство можуть отримати усі жителі Донецької та Луганської областей, включаючи мешканців підконтрольних Києву територій.